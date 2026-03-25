Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Performance unter der Lupe
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25.03.2026 10:04:44
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Salzgitter-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Salzgitter-Papier 31,38 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Salzgitter-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,187 Salzgitter-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,80 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 24.03.2026 auf 37,28 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,80 Prozent angezogen.
Salzgitter war somit zuletzt am Markt 2,02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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