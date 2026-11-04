Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Profitable Salzgitter-Anlage?
|
04.11.2026 10:03:34
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Salzgitter-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Salzgitter-Anteile 26,02 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investierten, hätten nun 384,320 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Salzgitter-Aktie auf 49,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 862,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,62 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Salzgitter einen Börsenwert von 2,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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