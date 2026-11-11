MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Salzgitter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2021 wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Salzgitter-Papier an diesem Tag 32,28 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Salzgitter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,098 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,32 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 10.11.2026 auf 51,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60,32 Prozent gestiegen.

Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at