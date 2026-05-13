Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Schaeffler-Investmentbeispiel
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13.05.2026 10:04:04
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schaeffler-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Schaeffler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,93 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,776 Schaeffler-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 9,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,11 Prozent angezogen.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,69 Mrd. Euro gelistet. Am 09.10.2015 fand der erste Handelstag des Schaeffler-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Schaeffler-Aktie auf 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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