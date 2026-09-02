Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Lohnende Schaeffler-Investition?
|
02.09.2026 10:03:27
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Der Schlusskurs der Schaeffler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 1 836,547 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Aktien wären am 01.09.2026 13 259,87 EUR wert, da der Schlussstand 7,22 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,60 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich jüngst auf 6,97 Mrd. Euro. Schaeffler-Papiere wurden am 09.10.2015 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
10:03
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)