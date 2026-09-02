MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Der Schlusskurs der Schaeffler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 1 836,547 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Aktien wären am 01.09.2026 13 259,87 EUR wert, da der Schlussstand 7,22 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,60 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schaeffler belief sich jüngst auf 6,97 Mrd. Euro. Schaeffler-Papiere wurden am 09.10.2015 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at