Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Lohnende Schaeffler-Investition?
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30.09.2026 10:03:37
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2023 wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,46 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,332 Schaeffler-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Papiere wären am 29.09.2026 117,32 EUR wert, da der Schlussstand 6,40 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 17,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,10 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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