MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 676,446 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Papiere wären am 09.06.2026 15 590,95 EUR wert, da der Schlussstand 9,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,91 Prozent erhöht.

Schaeffler war somit zuletzt am Markt 9,15 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at