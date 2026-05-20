Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Profitable Schaeffler-Investition?
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20.05.2026 10:04:25
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Schaeffler-Aktie statt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 7,31 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Schaeffler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 367,989 Schaeffler-Anteilen. Die gehaltenen Schaeffler-Papiere wären am 19.05.2026 12 216,14 EUR wert, da der Schlussstand 8,93 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 216,14 EUR, was einer positiven Performance von 22,16 Prozent entspricht.
Schaeffler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,82 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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