Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Langfristige Performance 29.07.2026 10:03:44

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schaeffler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schaeffler-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Schaeffler-Anteile an diesem Tag 5,18 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,305 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,90 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 28.07.2026 auf 7,92 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 52,90 Prozent.

Alle Schaeffler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,42 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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