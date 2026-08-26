MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Schaeffler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Schaeffler-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schaeffler-Papier investiert hätte, hätte er nun 186,741 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 7,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 413,63 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 41,36 Prozent.

Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,18 Mrd. Euro gelistet. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at