Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Investmentbeispiel
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26.08.2026 10:03:29
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Schaeffler-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schaeffler-Papier investiert hätte, hätte er nun 186,741 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 7,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 413,63 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 41,36 Prozent.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,18 Mrd. Euro gelistet. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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