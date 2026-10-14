MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 14.10.2016 wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Schaeffler-Papier an diesem Tag bei 13,51 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 740,192 Schaeffler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 330,13 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 13.10.2026 auf 5,85 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 56,70 Prozent.

Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 5,62 Mrd. Euro. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at