Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Schaeffler-Anlage
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14.10.2026 10:05:04
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren verloren
Am 14.10.2016 wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Schaeffler-Papier an diesem Tag bei 13,51 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 740,192 Schaeffler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 330,13 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 13.10.2026 auf 5,85 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 56,70 Prozent.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 5,62 Mrd. Euro. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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