MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schaeffler von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schaeffler-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Schaeffler-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,79 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,254 Schaeffler-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 7,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 6,99 Mrd. Euro. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Schaeffler-Anteils lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at