Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Schaeffler-Performance im Blick 21.10.2026 10:03:28

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schaeffler von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schaeffler-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Schaeffler-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schaeffler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,681 Schaeffler-Aktien. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 20.10.2026 98,25 EUR wert, da der Schlussstand 5,89 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,75 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Schaeffler einen Börsenwert von 5,45 Mrd. Euro. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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