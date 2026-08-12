Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Schaeffler-Investment 12.08.2026 10:04:01

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel wäre eine Schaeffler-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schaeffler-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Schaeffler-Papiers betrug an diesem Tag 7,39 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schaeffler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 353,180 Schaeffler-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 9 945,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,35 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 0,54 Prozent.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 6,84 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wagte die Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers belief sich damals auf 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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