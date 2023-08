MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Scout24 eingebracht

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Scout24-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,65 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 1,322 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.08.2023 80,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,58 EUR belief. Damit wäre die Investition 19,92 Prozent weniger wert.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at