MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ströer SE abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ströer SE-Papier 11,98 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,351 Ströer SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ströer SE-Aktien wären am 27.09.2023 353,57 EUR wert, da der Schlussstand 42,34 EUR betrug. Mit einer Performance von +253,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. Euro beziffert. Am 15.07.2010 wagte die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at