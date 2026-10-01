Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Ströer SE-Anlage unter der Lupe
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01.10.2026 10:03:17
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 01.10.2025 wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Ströer SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,846 Ströer SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 35,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 951,95 EUR wert. Mit einer Performance von -4,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Ströer SE belief sich jüngst auf 1,99 Mrd. Euro. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Die Ströer SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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