MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Ströer SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ströer SE-Papier 44,94 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ströer SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,225 Ströer SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 86,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,31 Prozent verringert.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Ströer SE-Papiere an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Der erste festgestellte Kurs des Ströer SE-Papiers lag damals bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at