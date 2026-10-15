Ströer Aktie

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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Ströer SE-Performance 15.10.2026 10:03:22

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Ströer SE-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,348 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 37,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,08 Prozent verringert.

Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. Euro. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Papiers auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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