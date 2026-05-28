Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Ströer SE-Performance 28.05.2026 10:03:14

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Ströer SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ströer SE-Anteile betrug an diesem Tag 68,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,663 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (38,60 EUR), wäre das Investment nun 565,98 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -43,40 Prozent.

Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 2,10 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Anteils auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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