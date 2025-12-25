Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Rentabler Ströer SE-Einstieg?
|
25.12.2025 10:03:26
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,24 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,626 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 36,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 786,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,39 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Ströer SE belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
22.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,25
|0,14%