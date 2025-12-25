Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

Rentabler Ströer SE-Einstieg? 25.12.2025 10:03:26

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Ströer SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,24 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,626 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 36,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 786,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,39 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ströer SE belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: STRÖER

15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
09.12.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
