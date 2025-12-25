MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,24 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,626 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 36,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 786,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,39 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ströer SE belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at