MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.02.2016 wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,69 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,889 Ströer SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.02.2026 768,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,10 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 23,17 Prozent.

Insgesamt war Ströer SE zuletzt 2,00 Mrd. Euro wert. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

