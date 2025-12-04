Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Rentable Ströer SE-Anlage?
|
04.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ströer SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ströer SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,12 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 22,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.12.2025 774,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ströer SE belief sich zuletzt auf 1,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Papiers auf 20,60 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
