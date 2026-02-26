MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Ströer SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 52,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,914 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,58 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 25.02.2026 auf 32,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,42 Prozent.

Der Börsenwert von Ströer SE belief sich zuletzt auf 1,89 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Ströer SE-Papier bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at