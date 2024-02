MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,95 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 133,422 Ströer SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 54,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 264,84 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,35 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Ströer SE belief sich jüngst auf 2,99 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at