MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ströer SE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,35 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,450 Ströer SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2025 463,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,67 Prozent verringert.

Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,88 Mrd. Euro gelistet. Ströer SE-Papiere wurden am 15.07.2010 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Anteils auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at