Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ströer SE-Investition 12.03.2026 10:03:19

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Ströer SE-Anteile letztlich bei 50,40 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 198,413 Ströer SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 438,49 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 11.03.2026 auf 32,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,62 Prozent verringert.

Ströer SE war somit zuletzt am Markt 1,81 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Analysen
10.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 33,00 1,85% Ströer SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen