Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Ströer SE-Investition
|
12.03.2026 10:03:19
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Ströer SE-Anteile letztlich bei 50,40 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 198,413 Ströer SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 438,49 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 11.03.2026 auf 32,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,62 Prozent verringert.
Ströer SE war somit zuletzt am Markt 1,81 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
