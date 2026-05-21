MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: Diese Dividende zahlt TAG Immobilien

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel TAG Immobilien am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,40 EUR je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. 54,80 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt.

TAG Immobilien-Aktien-Dividendenrendite

Die TAG Immobilien-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 14,55 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von TAG Immobilien, demnach wird der TAG Immobilien-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die TAG Immobilien-Investoren erfolgt kurze Zeit später. TAG Immobilien weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,02 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,79 Prozent.

TAG Immobilien-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von TAG Immobilien via XETRA um 37,33 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent besser entwickelt als der TAG Immobilien-Kurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Vonovia SE, Deutsche Euroshop, HAMBORNER REIT) erweist sich TAG Immobilien im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Vonovia SE mit einer Dividende von 1,25 EUR und einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent.

TAG Immobilien- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,51 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 3,57 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie TAG Immobilien

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens TAG Immobilien beträgt aktuell 2,742 Mrd. EUR. Das KGV von TAG Immobilien beläuft sich aktuell auf 25,58. 2025 setzte TAG Immobilien 973,900 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 0,52 EUR.

Redaktion finanzen.at