MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TAG Immobilien von vor 3 Jahren gelohnt?

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,71 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,543 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen TAG Immobilien-Aktien wären am 04.11.2026 100,04 EUR wert, da der Schlussstand 11,71 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 100,04 EUR entspricht einer Performance von +0,04 Prozent.

Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at