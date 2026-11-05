TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Frühe Investition
|
05.11.2026 10:03:20
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TAG Immobilien von vor 3 Jahren gelohnt?
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,71 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,543 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen TAG Immobilien-Aktien wären am 04.11.2026 100,04 EUR wert, da der Schlussstand 11,71 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 100,04 EUR entspricht einer Performance von +0,04 Prozent.
Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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