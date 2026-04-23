TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende TAG Immobilien-Investition? 23.04.2026 10:03:25

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TAG Immobilien-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TAG Immobilien-Papier 7,59 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 317,176 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 15,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 297,68 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,98 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten