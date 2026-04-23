MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TAG Immobilien-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TAG Immobilien-Papier 7,59 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 317,176 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 15,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 297,68 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,98 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at