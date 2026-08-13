TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Lohnende TAG Immobilien-Anlage?
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13.08.2026 10:03:44
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren
Die TAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TAG Immobilien-Aktie bei 10,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,606 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 13,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,26 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 30,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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