TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Langfristige Investition
|
19.03.2026 10:04:12
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 12,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 7,994 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 14,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,79 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,79 Prozent angezogen.
TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,67 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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