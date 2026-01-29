TAG Immobilien Aktie
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.01.2023 wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,16 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 1 226,242 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 14,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 498,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,98 Prozent.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
