TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Anlage
|
08.10.2026 10:03:23
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.10.2023 wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TAG Immobilien-Papier 9,81 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 019,576 TAG Immobilien-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 950,24 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 07.10.2026 auf 10,74 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
01.10.26
|XETRA-Handel MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|10,30
|-4,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.