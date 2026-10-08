MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.10.2023 wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TAG Immobilien-Papier 9,81 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 019,576 TAG Immobilien-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 950,24 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 07.10.2026 auf 10,74 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at