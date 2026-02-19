TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Frühe Investition
|
19.02.2026 10:03:24
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.02.2025 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 13,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 768,049 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 250,38 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 18.02.2026 auf 15,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
17.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|26.01.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|16,31
|-0,06%