MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.02.2025 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 13,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 768,049 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 250,38 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 18.02.2026 auf 15,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at