Frühe Investition 19.02.2026 10:03:24

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.02.2025 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 13,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 768,049 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 250,38 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 18.02.2026 auf 15,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TAG Immobilien



26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
