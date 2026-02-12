TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Rentables TAG Immobilien-Investment?
|
12.02.2026 10:03:36
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,725 TAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 599,44 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 11.02.2026 auf 15,42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,94 Prozent angewachsen.
TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,83 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
