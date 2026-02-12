TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables TAG Immobilien-Investment? 12.02.2026 10:03:36

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,725 TAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 599,44 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 11.02.2026 auf 15,42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,94 Prozent angewachsen.

TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,83 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten