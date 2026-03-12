MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das TAG Immobilien-Papier letztlich bei 11,33 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 882,514 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 12 311,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,95 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 311,06 EUR, was einer positiven Performance von 23,11 Prozent entspricht.

Der Marktwert von TAG Immobilien betrug jüngst 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at