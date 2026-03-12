TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 12.03.2026 10:03:19

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das TAG Immobilien-Papier letztlich bei 11,33 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 882,514 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 12 311,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,95 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 311,06 EUR, was einer positiven Performance von 23,11 Prozent entspricht.

Der Marktwert von TAG Immobilien betrug jüngst 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 13,63 -3,54% TAG Immobilien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen