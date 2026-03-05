MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,940 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 703,31 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 04.03.2026 auf 15,65 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 29,67 Prozent gleich.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at