TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Rentabler TAG Immobilien-Einstieg?
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24.09.2026 10:03:25
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,43 EUR. Bei einem TAG Immobilien-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,042 TAG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,91 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 23.09.2026 auf 11,18 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,09 Prozent.
TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,13 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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