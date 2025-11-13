TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2025 10:04:25
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 24,07 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,552 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 586,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,11 EUR belief. Mit einer Performance von -41,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2,66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TAG Immobilien
