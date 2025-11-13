TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 13.11.2025 10:04:25

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 24,07 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,552 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 586,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,11 EUR belief. Mit einer Performance von -41,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten