TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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Lohnender TAG Immobilien-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 15.10.2021 wurden TAG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TAG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 25,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,950 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 10,33 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,80 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,20 Prozent eingebüßt.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,95 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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