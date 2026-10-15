MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 15.10.2021 wurden TAG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TAG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 25,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,950 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 10,33 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,80 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,20 Prozent eingebüßt.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,95 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at