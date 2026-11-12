TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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Lohnender TAG Immobilien-Einstieg? 12.11.2026 10:03:23

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.11.2021 wurden TAG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TAG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 25,33 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,484 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 11,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,99 Prozent eingebüßt.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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