MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.11.2021 wurden TAG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TAG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 25,33 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,484 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 11,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,99 Prozent eingebüßt.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at