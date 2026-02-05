MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,149 TAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 59,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,41 EUR belief. Damit wäre die Investition um 40,22 Prozent gesunken.

TAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at