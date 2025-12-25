MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,28 EUR. Bei einem TAG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,028 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 23.12.2025 908,96 EUR wert, da der Schlussstand 12,98 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,10 Prozent.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at