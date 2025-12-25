TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Investment
|
25.12.2025 10:03:26
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,28 EUR. Bei einem TAG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,028 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 23.12.2025 908,96 EUR wert, da der Schlussstand 12,98 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,10 Prozent.
Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25