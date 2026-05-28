TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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Profitable TAG Immobilien-Investition? 28.05.2026 10:03:14

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TAG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 24,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,617 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.05.2026 580,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,29 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,96 Prozent verringert.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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