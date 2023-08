MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in TAG Immobilien bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien verlieren können.

Am 10.08.2022 wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 889,680 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.08.2023 auf 9,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 848,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,51 Prozent.

TAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at