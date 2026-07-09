TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Lukratives TAG Immobilien-Investment?
|
09.07.2026 10:03:25
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das TAG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TAG Immobilien-Anteile bei 14,47 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 69,109 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 13,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,84 Prozent abgenommen.
Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
09.07.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit klaren Verlusten (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|XETRA-Handel MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
03.07.26
|TAG Immobilien-Aktie profitiert von besserem S&P-Rating (Dow Jones)
|
03.07.26