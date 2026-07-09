MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das TAG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TAG Immobilien-Anteile bei 14,47 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 69,109 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 13,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,84 Prozent abgenommen.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at