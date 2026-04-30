MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit TAG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,073 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TAG Immobilien-Papiers auf 14,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,07 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 39,93 Prozent vermindert.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at