Rentabler Talanx-Einstieg? 16.01.2026 10:03:45

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Talanx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Talanx-Aktie letztlich bei 26,31 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,802 Talanx-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 419,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 319,69 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 28,42 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Anteils belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Talanx

