MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Talanx-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Talanx-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,603 Talanx-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 121,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,96 Prozent.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 30,94 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at