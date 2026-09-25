Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentabler Talanx-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Talanx-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,603 Talanx-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 121,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,96 Prozent.
Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 30,94 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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